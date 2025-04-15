В Башкирии три работника погибли в пьяном виде

15:34, 15 апр 2025

В Башкирии завершено расследование трех смертельных случаев на производстве, произошедших за последние полгода. Как сообщает Госинспекция труда РБ, во всех инцидентах погибшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Первый несчастный случай произошел в феврале на молочной ферме Калтасинского района. 40-летний животновод решил "подкрепиться" не только обедом — в его крови обнаружили 2,12 промилле алкоголя. После перерыва мужчина оказался в бункере-измельчителе, где и погиб.

Ещё одна жертва "зелёного змия" — 37-летний слесарь из Альшеевского района. В декабре прошлого года он отправился устранять засор в канализационном колодце, будучи под воздействием 2,38 промилле алкоголя. Финал печален — слесарь упал в колодец и не выжил.

Третий случай произошёл в октябре на Уфимском заводе резервуарных и металлических конструкций. 43-летний слесарь получил травму на листоправильном станке. Вместо того чтобы сообщить о происшествии, мужчина терпел боль более трёх часов. Когда его наконец доставили в больницу, было уже поздно — от полученных травм работник скончался.

В Госинспекции труда подчеркнули, что все три смерти — результат отсутствия должного контроля за трудовой дисциплиной. Статья 76 Трудового кодекса обязывает работодателей отстранять нетрезвых сотрудников, однако на практике это правило часто игнорируется, что приводит к печальным последствиям.

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Автор: Семен Подгорный