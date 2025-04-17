Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери

В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери

16:31, 17 апр 2025

В Октябрьском завершено расследование по делу 19-летнего юноши, до смерти избившего сожителя своей матери. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Инцидент случился в декабре 2023 года. На фоне личной неприязни между молодым человеком и сожителем вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемый нанёс мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. Пострадавший не выжил после полученных повреждений.

Следователи завершили работу над делом, юноша полностью признал вину. В ближайшее время материалы передадут в суд для вынесения приговора.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры

Читайте также:

В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры
Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский убийство
Читайте также

В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили мужчину, забившего сожительницу до смерти во время пьяной ссоры
В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь
Происшествия в Башкирии
В Уфе мать пыталась задушить трёхмесячную дочь
Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok