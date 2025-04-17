В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери
16:31, 17 апр 2025
В Октябрьском завершено расследование по делу 19-летнего юноши, до смерти избившего сожителя своей матери. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Инцидент случился в декабре 2023 года. На фоне личной неприязни между молодым человеком и сожителем вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемый нанёс мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. Пострадавший не выжил после полученных повреждений.
Следователи завершили работу над делом, юноша полностью признал вину. В ближайшее время материалы передадут в суд для вынесения приговора.
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Автор: Семен Подгорный
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