В Башкирии тракториста придавило мусорным контейнером

20:31, 17 апр 2025

В Кушнаренковском районе Башкирии следователи приступили к расследованию необычного производственного ЧП. Машиниста трактора из компании "Гермес" придавило мусорным контейнером во время рабочей смены. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Инцидент произошёл ещё в ноябре 2024 года, но уголовное дело возбудили только сейчас. Тракторист перевозил мусорные баки, когда один из них внезапно опрокинулся и рухнул прямо на работника. Мужчина получил травмы, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью.

Следствие считает, что виновато руководство предприятия. Тракториста не проинструктировали по технике безопасности и не проверили его знания требований охраны труда. Сейчас идёт сбор доказательств. Всем ответственным лицам грозит наказание по статье о нарушении требований охраны труда.

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Автор: Семен Подгорный