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В Башкирии задержан мужчина, вымогавший деньги у женщин через сайты знакомств

В Башкирии задержан мужчина, вымогавший деньги у женщин через сайты знакомств

20:18, 18 апр 2025

В Башкирии пресекли деятельность 33-летнего жителя Бураевского района, который обманывал женщин через сайты знакомств. С июля 2023 по апрель 2024 года мужчина создавал образ преуспевающего человека, представляясь чужим именем, сообщает региональная прокуратура.

Действовал мошенник по определенной схеме: знакомство, предложение совместного проживания, просьба о финансовой поддержке для "развивающегося бизнеса". Получив деньги, мужчина прекращал общение с жертвами.

Дополнительно обвиняемый тайно записывал интимные встречи с женщинами на мобильный телефон, после чего требовал денежные средства, угрожая распространением видеоматериалов и применением насилия.

От действий обвиняемого пострадали пять женщин, которые в общей сложности передали ему более 500 тысяч рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники полиции и УФСБ России по Республике Башкортостан. Обвиняемый не признает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Материалы уголовного дела по факту разбоя, хищения и вымогательства направлены в Орджоникидзевский районный суд Уфы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Бураевский район мошенничество
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