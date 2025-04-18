Экс-сотрудник транспортной полиции в Уфе украл у задержанных криптовалюту на 20 млн рублей

21:30, 18 апр 2025

В Уфе экс-сотрудник транспортной полиции отправится под суд за кражу криптовалюты и превышение должностных полномочий. Об этом сегодня сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

В 2022 году полицейский из уфимского линейного управления МВД завладел мобильными телефонами двух задержанных. Получив доступ к их криптокошелькам, он перевел себе биткоины стоимостью более 20 миллионов рублей.

Жадный страж порядка не ограничился цифровым грабежом — от одного из задержанных он решил получить признательные показания с помощью кулаков.

Преступную схему разоблачили сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан. Расследованием занимались следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Материалы дела переданы в суд.

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Автор: Семен Подгорный