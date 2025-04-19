«За премии платили дань»: директора колледжа в Башкирии уволили за коррупцию

15:15, 19 апр 2025

Директор Башкирского агропромышленного колледжа Финат Биккузин лишился своего поста из-за утраты доверия. Об этом свидетельствует запись в федеральном реестре лиц, уволенных за коррупционные нарушения, появившаяся 18 апреля. Ранее руководитель образовательного учреждения попал под уголовное преследование по делу о взятках.

Биккузина задержали в январе 2025 года во время расследования уголовного дела. Следствие выдвинуло против него обвинения сразу по двум статьям — мелкое взяточничество и пять эпизодов получения взяток в крупном размере.

По материалам дела, в течение 2023 года директор вынуждал пятерых своих подчинённых отдавать ему часть их премиальных. За это он обещал "общее покровительство" и дальнейшие денежные поощрения. Если работники отказывались, Биккузин грозил создать им проблемы по службе.

Сотрудники, боясь неприятностей, передавали директору суммы от 7,5 до 15 тысяч рублей. В конце января суд определил меру пресечения для Биккузина — заключение под стражу.

Стоит отметить, что обвиняемый возглавлял агропромышленный колледж меньше года — с июня 2023 года. До этого он непродолжительное время руководил Аургазинским многопрофильным колледжем. После его ареста руководство учебным заведением принял Зигангир Ишбаев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ