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В Кигинском районе Башкирии полицейские поймали браконьеров с тушей косули

В Кигинском районе Башкирии полицейские поймали браконьеров с тушей косули

14:18, 22 апр 2025

Сотрудники полиции Кигинского района Башкирии остановили для проверки автомобиль «Тойота» на дороге Нижние Киги – Алагузово 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии республики.

В багажнике машины, которой управлял житель Уфы, правоохранители обнаружили четыре мешка. Внутри находились разделанные туши сибирской косули. Кроме того, в салоне нашлось несколько ружей.

По словам заместителя министра природопользования и экологии Башкирии Камиля Биргулиева, сезон охоты на косуль в регионе давно завершился. Официально добывать этих животных разрешалось с начала октября прошлого года до 10 января 2025 года. Сейчас охотиться на косуль нельзя.

Незаконный отстрел животных нанес серьезный ущерб природным ресурсам республики. По предварительным подсчетам, его сумма составляет 480 тысяч рублей.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства незаконной охоты и привлечь виновных к ответственности. Задержанным грозит не только крупный штраф, но и более серьезное наказание.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: минэкологии РБ
Теги: Кигинский район браконьер
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