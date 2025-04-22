Врачи в Башкирии отчитались о диспансеризации умерших

15:49, 22 апр 2025

В Баймакском районе Башкирии медики решили улучшить статистику весьма необычным способом. Местная прокуратура обнаружила, что два врача районной больницы внесли в документы данные о проведении диспансеризации пациентам, которые к тому моменту уже умерли. Таким образом медработники пытались достичь целевых показателей по осмотрам.

Обман вскрылся в ходе прокурорской проверки. За предоставление ложных сведений оба врача получили административные штрафы по статье о невыполнении обязанностей по информированию о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности. Главврачу больницы вынесли представление с требованием не допускать подобных нарушений в будущем.

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Автор: Семен Подгорный