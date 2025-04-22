Забил сожительницу табуретом: житель Башкирии получил 8 лет строгого режима

21:56, 22 апр 2025

В Башкирии вынесен приговор жителю Салавата, который до смерти забил свою сожительницу. Трагедия произошла в январе 2025 года. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

Всё началось с обычной бытовой ссоры. Мужчина набросился на женщину с кулаками, а затем в ход пошли ноги и даже табурет. Удары наносились по голове и всему телу. От полученной тупой травмы груди пострадавшая скончалась прямо на месте происшествия.

После расправы убийца не стал скрываться. Он позвонил соседке и рассказал о случившемся. Вскоре его задержали правоохранители.

В ходе следствия специалисты СУ СКР по городу Салавату собрали достаточную доказательную базу. Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Теперь ему предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный