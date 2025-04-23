В Башкирии начальник охраны Росгвардии требовал откаты от подчинённых

19:03, 23 апр 2025

В Башкирии арестовали начальника команды военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии. Три года он заставлял своих сотрудников делиться зарплатой, которую получал за них, оформляя на вторую ставку. Об этом сообщило региональное следственное управление.

Находчивый руководитель из Сибая придумал хитрую схему обогащения. С октября 2019 по декабрь 2022 года он оформил троих своих подчинённых на дополнительные вакантные должности. Но половину от этих "совмещённых" зарплат требовал себе.

В обмен на деньги начальство обещало райскую жизнь — никаких выговоров, полное покровительство и регулярные премии. Запуганные охранники исправно несли деньги боссу. За три года набежало более 600 тысяч рублей.

Махинацию раскрыли следователи СК вместе с оперативниками ФСБ и МВД Башкирии. В доме и на рабочем месте обвиняемого уже прошли обыски. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.

Любителя лёгких денег взяли под стражу. А силовики продолжают проверку — не замешан ли находчивый начальник охраны в других преступлениях. Следствие не исключает, что "двойная ставка" — не единственная схема, которую он использовал для личного обогащения.

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Автор: Семен Подгорный