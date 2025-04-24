Бывший муж вывез экс-жену в лес и угрожал отверткой
09:14, 24 апр 2025
В Башкирии завершили расследование уголовного дела против жителя Благовещенска, обвиняемого в нескольких преступлениях, сообщает Следственный комитет РФ по республике.
Мужчина проник в дом к бывшей супруге в сентябре 2024 года, после чего вывез её в безлюдное место. Там он угрожал женщине убийством, используя отвертку. Через месяц ситуация повторилась — под предлогом подвезти снова угрожал.
В январе 2025 года обвиняемый был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать ответственности, он предложил инспекторам 600 тысяч рублей. При передаче первой части взятки в размере 50 тысяч рублей мужчину задержали.
Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине предъявлены обвинения по статьям: незаконное проникновение в жилище, угроза убийством и дача взятки должностному лицу. Расследование полностью завершено.
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