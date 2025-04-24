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Бывший руководитель железнодорожного вокзала Уфы осужден на 7,5 лет за коррупцию

Бывший руководитель железнодорожного вокзала Уфы осужден на 7,5 лет за коррупцию

18:39, 24 апр 2025

В Уфе суд вынес приговор бывшему начальнику железнодорожного вокзала. Как сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан, экс-руководитель станции получал взятки с предпринимателей на протяжении пяти лет.

По материалам дела, с 2018 по 2023 год бизнесмены, арендовавшие торговые площади на вокзале, ежемесячно выплачивали начальнику от 7 до 13 тысяч рублей. Взамен он не применял меры реагирования при нарушениях условий договора и обеспечивал общее покровительство. Деньги передавались как напрямую, так и через посредников.

Деятельность прекратилась, когда оперативники ФСБ задержали руководителя при получении очередной части взятки. К моменту задержания общая сумма незаконно полученных средств составила около 900 тысяч рублей.

На период следствия обвиняемого заключили под стражу. Следователи наложили арест на его имущество — недвижимость, два автомобиля и денежные средства. Общая стоимость арестованного имущества превысила 25 миллионов рублей.

Суд приговорил экс-начальника к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. После отбытия наказания в течение 4 лет он не сможет занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерных обществах с государственным участием.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа коррупция взяточничество суд
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