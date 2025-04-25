В Башкирии будут судить троих мужчин за избиение и похищение подростков

21:47, 25 апр 2025

В Иглинском районе Башкирии завершено расследование громкого уголовного дела. Трое мужчин в возрасте от 18 до 48 лет отправятся на скамью подсудимых за жестокое нападение на подростков и их похищение. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошёл в апреле 2024 года в селе Иглино. Вечером между семьёй (мужчиной и его сыновьями, включая 17-летнего подростка) и группой молодых людей вспыхнул конфликт. В результате семеро человек, четверо из которых несовершеннолетние, были избиты. У девушки, находившейся на месте происшествия, обвиняемые отобрали и разбили телефон, заподозрив, что она снимает происходящее на камеру.

События приняли ещё более опасный оборот, когда двоих подростков насильно доставили на центральную площадь села и продолжили избивать. К агрессорам присоединился их знакомый. По указанию отца его несовершеннолетний сын привёз на ту же площадь ещё троих подростков, которых также избили.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. Материалы дела направлены в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения.

Прокуратура Башкирии также отмечает, что в отношении отца семейства материалы выделены в отдельное производство.

- М-да, прошел год, и только сегодня разбираются с этим, - удивляется в соцсетях Флюра.

- Это же какой-то фильм ужасов, - пишет Яна Я.

Ранее мы писали о том, что в селе Акбердино Иглинского района школьницы 14 и 15 лет отравились психотропными препаратами прямо в школе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по Башкирии