Водителей Уфы проверят на дорогах в эти выходные

21:55, 25 апр 2025

В Уфе начались масштабные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Операция стартовала 25 апреля и продолжится до конца недели. Об этом информирует телеграм-канал уфимской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проверяют водителей на состояние опьянения и соблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе детей.

Госавтоинспекция сообщает, что о фактах грубых нарушений, включая случаи управления транспортом или передвижения пешком в состоянии опьянения, можно сообщить по горячей линии МВД республики 8 (347) 279-32-92. Также информация принимается через телеграм-бот ГИБДД: @GIBDDRB_02bot.

Ранее мы писали о том, что водитель "Лады Весты" скончался после ДТП в Уфе на улице Нуриева. Мужчине стало плохо за рулем, он врезался в Toyota Land Cruiser, вышел из машины и упал на асфальт.

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Автор: Семен Подгорный