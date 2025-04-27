Как жители Башкирии могут законно пожарить шашлыки в пожароопасный сезон

11:42, 27 апр 2025

В Башкирии введён особый противопожарный режим, и жители республики интересуются: можно ли в таких условиях жарить шашлыки на даче? Официальные разъяснения по этому вопросу предоставило Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Специалисты ведомства подтвердили: готовить еду на огне разрешается, но только на специально оборудованных площадках. Такие места могут быть установлены местными властями или находиться на частной территории вашего дома или сада.

Однако необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Готовить можно исключительно в негорючих ёмкостях - мангалах или жаровнях, используя только древесный уголь без открытого пламени. Такие приспособления следует размещать на расстоянии не менее 5 метров от любых строений.

Территория вокруг места приготовления должна быть очищена от сухой травы и горючих материалов в радиусе 2 метров. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или подпускать к нему детей.

Рядом с мангалом обязательно должны находиться средства тушения - огнетушитель, вода или земля в достаточном количестве. После завершения готовки угли необходимо полностью залить водой до прекращения тления.

МЧС особо подчёркивает: категорически запрещено размещать мангалы под хвойными деревьями и готовить на углях при ветре, скорость которого превышает 5 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что соблюдение этих несложных правил помогает предотвратить возникновение пожаров и сохранить жизни людей.

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Автор: Семен Подгорный