Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Как жители Башкирии могут законно пожарить шашлыки в пожароопасный сезон

Как жители Башкирии могут законно пожарить шашлыки в пожароопасный сезон

11:42, 27 апр 2025

В Башкирии введён особый противопожарный режим, и жители республики интересуются: можно ли в таких условиях жарить шашлыки на даче? Официальные разъяснения по этому вопросу предоставило Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Специалисты ведомства подтвердили: готовить еду на огне разрешается, но только на специально оборудованных площадках. Такие места могут быть установлены местными властями или находиться на частной территории вашего дома или сада.

Однако необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Готовить можно исключительно в негорючих ёмкостях - мангалах или жаровнях, используя только древесный уголь без открытого пламени. Такие приспособления следует размещать на расстоянии не менее 5 метров от любых строений.

Территория вокруг места приготовления должна быть очищена от сухой травы и горючих материалов в радиусе 2 метров. Ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра или подпускать к нему детей.

Рядом с мангалом обязательно должны находиться средства тушения - огнетушитель, вода или земля в достаточном количестве. После завершения готовки угли необходимо полностью залить водой до прекращения тления.

МЧС особо подчёркивает: категорически запрещено размещать мангалы под хвойными деревьями и готовить на углях при ветре, скорость которого превышает 5 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что соблюдение этих несложных правил помогает предотвратить возникновение пожаров и сохранить жизни людей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Этот секретный ингредиент сделает шашлыки еще вкуснее и сочнее – положите его на угли

Читайте также:

Этот секретный ингредиент сделает шашлыки еще вкуснее и сочнее – положите его на угли
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Пожары в Башкирии: более 150 погибших с начала года
Происшествия в Башкирии
Пожары в Башкирии: более 150 погибших с начала года
Башкирию ожидает новая волна непогоды
Общество в Башкирии
Башкирию ожидает новая волна непогоды
Штормовое предупреждение в Башкирии: сильный ветер и туман
Общество в Башкирии
Штормовое предупреждение в Башкирии: сильный ветер и туман
Чтобы избежать укусов и последствий: правильное использование и нанесение средств от комаров – действенные советы врача-аллерголога Быкова
Это интересно
Чтобы избежать укусов и последствий: правильное использование и нанесение средств от комаров – действенные советы врача-аллерголога Быкова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен