Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Что изменится в российских законах с 1 мая 2025 года

Что изменится в российских законах с 1 мая 2025 года

09:35, 28 апр 2025

В мае 2025 года в России начинает действовать целый ряд новых законов, которые затрагивают вопросы безопасности, персональных данных, борьбы с мошенничеством и социального обеспечения. Об этом информируют официальные источники. Изменения коснутся самых различных сфер жизни – от статуса иностранных агентов до новых правил для банков и защиты личной информации граждан.

Ужесточение статуса иностранного агента

Со 2 мая расширяются основания для признания физических и юридических лиц иностранными агентами. Теперь под этот статус могут попасть те, кто оказывает содействие международным организациям, в которых Россия не состоит, а также помогает иностранным государственным органам в деятельности, направленной против безопасности страны. Среди новых критериев – вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор информации, способной нанести ущерб государству.

Закон о противодействии иностранному вмешательству

Новый закон, который вступил в силу с 21 апреля, предусматривает повышение уголовной ответственности за содействие в реализации решений международных организаций, где Россия не представлена, а также за действия, которые могут привести к дискредитации Вооружённых сил. В случае признания вины имущество, полученное в результате подобных преступлений, будет подлежать конфискации. Кроме того, появилась возможность заочного судебного разбирательства по уголовным делам в отношении иностранцев и граждан, покинувших Россию, по 20 различным статьям.

Борьба с мошенничеством

Новые меры по противодействию финансовым преступлениям начинают действовать с 15 мая. Банки обязаны внедрять механизмы, предотвращающие оформление кредитов без согласия клиента. По новому закону, вместо стандартной блокировки карты банки смогут установить лимиты на денежные переводы – до 100 тысяч рублей в месяц – если человек был замечен в подозрительных транзакциях. Такая мера направлена на дополнительную защиту тех, чьи данные были скомпрометированы мошенниками.

Усиление защиты персональных данных

С 30 мая возрастают штрафы для организаций за утечку персональных данных – их размер теперь зависит от объёмов утечки и может достигнуть 15 миллионов рублей. При повторных нарушениях вводятся оборотные штрафы до трёх процентов от выручки компании. Также предусмотрена административная ответственность за отказ в заключении или исполнении договоров, а также в предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам, отказавшимся сдавать биометрические данные.

Реестр должников по алиментам

С 25 мая заработает открытая база должников по алиментам. В неё попадут те, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также разыскиваемые лица. Информация о задолжавших будет доступна общественности до полного погашения долгов.

Расширение оснований для получения статуса ветерана боевых действий

Со 2 мая также вводится дополнительная категория лиц, которые смогут претендовать на статус ветерана боевых действий. Теперь к таковым будут относиться военнослужащие, правоохранители и бойцы добровольческих объединений, принимавшие участие в отражении вооружённых вторжений на территорию России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года
Россия/мир
5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года
За ложь о российской армии - конфискация: новый закон вступил в силу
Политика в Башкирии
За ложь о российской армии - конфискация: новый закон вступил в силу
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2024 года
Человек и закон в Башкирии
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2024 года
Путин подписал закон об отсрочке от призыва сотрудников прокуратуры и СК
Россия/мир
Путин подписал закон об отсрочке от призыва сотрудников прокуратуры и СК


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен