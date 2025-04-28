Что изменится в российских законах с 1 мая 2025 года

09:35, 28 апр 2025

В мае 2025 года в России начинает действовать целый ряд новых законов, которые затрагивают вопросы безопасности, персональных данных, борьбы с мошенничеством и социального обеспечения. Об этом информируют официальные источники. Изменения коснутся самых различных сфер жизни – от статуса иностранных агентов до новых правил для банков и защиты личной информации граждан.

Ужесточение статуса иностранного агента

Со 2 мая расширяются основания для признания физических и юридических лиц иностранными агентами. Теперь под этот статус могут попасть те, кто оказывает содействие международным организациям, в которых Россия не состоит, а также помогает иностранным государственным органам в деятельности, направленной против безопасности страны. Среди новых критериев – вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор информации, способной нанести ущерб государству.

Закон о противодействии иностранному вмешательству

Новый закон, который вступил в силу с 21 апреля, предусматривает повышение уголовной ответственности за содействие в реализации решений международных организаций, где Россия не представлена, а также за действия, которые могут привести к дискредитации Вооружённых сил. В случае признания вины имущество, полученное в результате подобных преступлений, будет подлежать конфискации. Кроме того, появилась возможность заочного судебного разбирательства по уголовным делам в отношении иностранцев и граждан, покинувших Россию, по 20 различным статьям.

Борьба с мошенничеством

Новые меры по противодействию финансовым преступлениям начинают действовать с 15 мая. Банки обязаны внедрять механизмы, предотвращающие оформление кредитов без согласия клиента. По новому закону, вместо стандартной блокировки карты банки смогут установить лимиты на денежные переводы – до 100 тысяч рублей в месяц – если человек был замечен в подозрительных транзакциях. Такая мера направлена на дополнительную защиту тех, чьи данные были скомпрометированы мошенниками.

Усиление защиты персональных данных

С 30 мая возрастают штрафы для организаций за утечку персональных данных – их размер теперь зависит от объёмов утечки и может достигнуть 15 миллионов рублей. При повторных нарушениях вводятся оборотные штрафы до трёх процентов от выручки компании. Также предусмотрена административная ответственность за отказ в заключении или исполнении договоров, а также в предоставлении государственных и муниципальных услуг гражданам, отказавшимся сдавать биометрические данные.

Реестр должников по алиментам

С 25 мая заработает открытая база должников по алиментам. В неё попадут те, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также разыскиваемые лица. Информация о задолжавших будет доступна общественности до полного погашения долгов.

Расширение оснований для получения статуса ветерана боевых действий

Со 2 мая также вводится дополнительная категория лиц, которые смогут претендовать на статус ветерана боевых действий. Теперь к таковым будут относиться военнослужащие, правоохранители и бойцы добровольческих объединений, принимавшие участие в отражении вооружённых вторжений на территорию России.

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Автор: Семен Подгорный