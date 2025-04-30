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Приставы Башкирии объявили в розыск уклониста от алиментов

Приставы Башкирии объявили в розыск уклониста от алиментов

09:33, 30 апр 2025

Белорецкие судебные приставы сообщили о розыске Ярослава С., уроженца Тюменской области 1990 года рождения, который задолжал своему ребёнку более полутора миллионов рублей по алиментам.

По информации республиканской службы, мужчину ограничили в выезде за границу и применили к нему все предусмотренные законом меры взыскания. Ярослав, предположительно, может находиться в родной Тюменской области. Его официально объявили в исполнительный розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят связаться с приставами по телефонам: 8 (347) 923-34-13 или 8 967-747-34-46.

Ранее мы писали о том, что жители Башкирии помогли поймать неплательщика алиментов. Мужчина прятался на базе отдыха в Давлекановском районе. Суд арестовал его на 10 суток за уклонение от содержания ребенка.

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В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов

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Автор: Семен Подгорный
Теги: алименты Белорецк
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