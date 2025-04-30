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В Башкирии суд рассмотрит дело молодых наркосбытчиков

В Башкирии суд рассмотрит дело молодых наркосбытчиков

10:10, 30 апр 2025

В Уфимском районе Башкирии завершено расследование уголовного дела о попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РБ.

На скамье подсудимых - двое участников организованной группы: 17-летний юноша и 21-летняя девушка. С 2023 по 2024 год, как установили следователи, обвиняемые получали от неизвестного координатора сведения о местонахождении партий запрещённых веществ. После получения наркотики делили на мелкие порции и оборудовали тайники в Уфе и окрестностях.

Полицейским удалось пресечь их действия. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Ранее пассажирский в Уфимском районе на трассе Алексеевка - 8 Марта автобус съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не справился с управлением. Пострадавших нет, пассажиров в салоне не было.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район
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