Житель Уфы устроил кровавую расправу над возлюбленной

21:58, 30 апр 2025

В Уфе местный житель подозревается в убийстве своей знакомой из-за ревности. О произошедшем в ноябре 2024 года, сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, мужчина, будучи пьяным, начал конфликт с женщиной, обвинив её в измене. В разгар ссоры он взял кухонный нож и нанес ей свыше десяти колото-резаных ранений в область шеи и грудной клетки. От множественных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков.

Обвинение требует 13 лет и 1 месяц заключения в ИК строгого режима.

Ранее мы писали о том, что в Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за жестокое убийство 90-летней подопечной. Мужчина украл у пенсионерки деньги и расправился с ней после отказа дать еще.

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Автор: Семен Подгорный