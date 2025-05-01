Шашлыки под вопросом: в Башкирии ввели новые запреты перед майскими праздниками

13:23, 01 май 2025

В Башкирии накануне майских праздников чиновники разъяснили правила поведения в условиях особого противопожарного режима, который действует с 18 апреля. На вопросы о кострах, походах в парки и газовых плитках на пресс-конференции в «Башинформе» ответили главы региональных управлений МЧС Марат Латыпов, Минлесхоза Марат Шарафутдинов и Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

С середины апреля в республике нельзя жечь костры на сельхозземлях, в особо охраняемых природных зонах, вдоль дорог, у водоемов, на территории населенных пунктов и в СНТ. Поэтому у жителей возникли закономерные вопросы о возможности посещения природных парков в майские выходные и использовании там газовых плит.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов уточнил, что основные республиканские природные парки, такие как «Иремель», «Мурадымовское ущелье», «Кандры-Куль», расположены на землях лесного фонда. Следовательно, на них распространяются все ограничения, устанавливаемые министерством. Он подчеркнул, что запрет на посещение лесов не вводится повсеместно по всей республике.

По словам Шарафутдинова, ограничения вводятся преимущественно на территориях с наивысшим, пятым, классом пожарной опасности, где улучшения ситуации не ожидается. При этом действующий особый противопожарный режим касается всех природных парков.

«В этом году пока не введены ограничения по посещению лесов. Они начнут действовать в случае ухудшения пожароопасной ситуации», — сообщил министр, посоветовав узнавать о возможности посещения конкретных парков у их дирекций. Он напомнил, что разведение открытого огня запрещено в связи с действующим режимом.

Начальник ГУ МЧС РФ по РБ Марат Латыпов также порекомендовал уточнять правила посещения у дирекций парков. Он отметил, что доступ в некоторые природные парки может быть запрещен, а в других ограничено передвижение на транспорте или использование техники. Возможность использования газовых плит также следует выяснять у администрации парков.

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Автор: Семен Подгорный