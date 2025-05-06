В Башкирии разыскивают отца-миллионника

09:59, 06 май 2025

В Нефтекамске судебные приставы объявили охоту на злостного неплательщика алиментов. 43-летний Ильнур Х. задолжал своему ребенку полтора миллиона рублей.

Мужчина уже лишился права покидать пределы России, но этого оказалось недостаточно. Теперь приставы Нефтекамска и Краснокамского района официально объявили его в исполнительный розыск.

ГУФССП России по Республике Башкортостан просит всех, кто владеет информацией о местонахождении должника, позвонить по телефонам: 8 (34783) 4-52-65 или 8 (347) 273-56-40.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ, Vk