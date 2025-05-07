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42-летний полковник юстиции возглавил транспортный следком Уфы

42-летний полковник юстиции возглавил транспортный следком Уфы

09:29, 07 май 2025

В Уфимском следственном отделе на транспорте сменилось руководство. По решению заместителя председателя Следственного комитета России пост занял полковник юстиции Дамир Сабирзянов. Об этом 7 мая 2025 года сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Новому руководителю 42 года, он родился в Уфе. Карьеру в Следственном комитете Сабирзянов начал в 2007 году. За 18 лет службы он прошел путь от рядового следователя до руководящих должностей. В его послужном списке - работа заместителем главы Уфимского межрайонного следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Башкортостану. Позже Дамир Камилевич возглавлял Дуванский и Уфимский межрайонные следственные отделы в родной республике, а также руководил Чистопольским межрайонным следственным отделом СК России в соседнем Татарстане.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Центральное МСУТ СКР
Теги: Уфа назначение
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