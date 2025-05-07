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ГИБДД Башкирии объявила тотальную охоту на водителей

ГИБДД Башкирии объявила тотальную охоту на водителей

22:24, 07 май 2025

На дорогах Башкирии - усиленные патрули и внезапные проверки. Главный гаишник республики Владимир Севастьянов заявил о начале второго этапа операции «Безопасная дорога», которая охватит все праздничные дни.

Аварийно-опасные участки возьмут под прицел дополнительные экипажи ДПС, сформированные из сотрудников ГИБДД со всей республики. Инспекторы будут массово останавливать машины и проверять водителей на трезвость.

Особое внимание - любителям быстрой езды и рискованных обгонов. Севастьянов лично обратился к водителям с призывом соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречку в опасных местах и не забывать про детские кресла при перевозке маленьких пассажиров.

Главный посыл операции недвусмысленный - пьяным за рулём лучше не попадаться. Инспекторы настроены решительно и будут работать по всей территории Башкирии в режиме тотального контроля до окончания праздников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: гаи
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