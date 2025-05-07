Убил за плохие связи: в Уфе ревнивый рецидивист отправил на тот свет новую знакомую

22:38, 07 май 2025

В Уфе вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился с 47-летней женщиной. Преступление произошло во время совместного распития алкоголя. Как сообщает пресс-служба суда, преступник ранее уже отбывал наказание за убийство и смертельное избиение.

Роковая встреча началась с дружеских посиделок. Выпив, женщина неосторожно упомянула о своем знакомстве с другим человеком из криминального мира. Это привело гостя в ярость. В порыве гнева мужчина схватил нож и нанес хозяйке квартиры несколько ударов в грудь.

После убийства преступник не скрылся с места происшествия. Он переложил тело жертвы на диван и... уснул прямо там же. Вернувшаяся домой 22-летняя дочь погибшей обнаружила жуткую картину: мертвую мать и спящего рядом убийцу. Девушка сразу вызвала полицию.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 11 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить родственникам погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Автор: Семен Подгорный