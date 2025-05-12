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В Башкирии полицейский накрыл браконьеров во время своего отпуска

В Башкирии полицейский накрыл браконьеров во время своего отпуска

15:21, 12 май 2025

Сотрудник полиции из Белорецка Рустам Халилов во время отпуска задержал троих мужчин, незаконно отстреливших сибирских косуль в лесу около села Азикеево 16 ноября 2024 года. За бдительность и профессионализм офицера наградило министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Тихий отпуск старшего лейтенанта Халилова прервали звуки выстрелов из лесной чащи. Полицейский не стал игнорировать подозрительные звуки - вместо этого он определил их источник и решил проверить ситуацию. У опушки леса правоохранитель заметил припаркованный "УАЗ", которому немедленно перекрыл путь к отступлению. Сообщив о происходящем в дежурную часть, бдительный отпускник направился в лес.

В чаще Халилов обнаружил троих мужчин. Проверка показала, что огнестрельное оружие, имевшееся у двоих из них, было зарегистрировано по всем правилам. Однако разрешения на охоту у компании не оказалось. Один из задержанных, 64-летний житель Белорецка, не стал отпираться и признался в незаконном отстреле двух сибирских косуль. По его словам, одно животное он ранил, и оно скрылось в лесу.

После прибытия следственно-оперативной группы и инспектора Айгиза Мусина место происшествия тщательно осмотрели. Под снежным покровом удалось обнаружить спрятанные пакеты с разделанным мясом одной косули. Неподалеку под валежником нашли и вторую тушу - того самого подранка, который, как выяснилось, далеко не убежал. Весь криминальный арсенал - автомобиль, оружие, боеприпасы и ножи - изъяли для дальнейшего разбирательства.

В отношении 64-летнего браконьера возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота". Ущерб природе оценили в 320 тысяч рублей. К настоящему моменту расследование завершено, дело передали в суд. Обвиняемый полностью признал вину и компенсировал нанесенный ущерб.

За проявленную бдительность и принципиальность Рустам Халилов получил благодарственное письмо от министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова. Награду полицейскому вручил главный специалист-эксперт Белорецкой службы по охране объектов животного мира Айгиз Мусин, отметив ответственное отношение офицера к своим обязанностям даже в период законного отдыха и активное участие в охране фауны Белорецкого района.

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В Кигинском районе Башкирии полицейские поймали браконьеров с тушей косули

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В Кигинском районе Башкирии полицейские поймали браконьеров с тушей косули
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк браконьер
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