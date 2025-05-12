Мать-кукушка из Башкирии задолжала ребёнку 200 тысяч рублей и скрылась

21:44, 12 май 2025

Судебные приставы Аскинского района Республики Башкортостан объявили в федеральный розыск 21-летнюю Ангелину Х., которая длительное время игнорирует обязательства по содержанию своего несовершеннолетнего ребёнка, сообщает региональное управление ФССП.

По данным ведомства, в отношении молодой женщины открыто исполнительное производство на сумму свыше 200 тысяч рублей алиментных платежей, однако должница уклоняется от исполнения судебного решения.

Местонахождение матери в настоящий момент неизвестно. Как отмечают приставы, женщина продолжительное время скрывается как от правоохранительных органов, так и от собственного ребёнка, игнорируя родительские обязанности.

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Автор: Семен Подгорный