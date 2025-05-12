Всей семьёй на подростка: в Башкирии судят братьев Габдуллиных за жестокое избиение 17-летнего

22:16, 12 май 2025

В Иглинском районном суде началось громкое разбирательство по делу об избиении несовершеннолетнего. На скамье подсудимых оказались братья Вадим и Шамиль Габдуллины, которым вменяют похищение человека, хулиганство и порчу имущества.

Инцидент произошёл 20 апреля 2024 года в селе Иглино. Водитель Toyota Land Cruiser, раздражённый переходящими дорогу подростками, вместе с двумя сыновьями и ещё одним мужчиной - Исломом Надировым - жестоко избили молодых людей. Зачинщиком конфликта выступил местный бизнесмен Рауф Габидуллин.

Сильнее всех пострадал 17-летний Егор Ф. - парню выбили зубы, диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы лица и тела.

Примечательно, что главных фигурантов сегодня нет в зале суда. По информации «Честного репортажа», Рауф Габидуллин подписал контракт и отправился в зону СВО, а Ислома Надирова в начале мая освободили из СИЗО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео