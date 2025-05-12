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Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы

Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы

22:21, 12 май 2025

В Нефтекамске 44-летний мужчина получил реальный срок за пропаганду терроризма и попытку вербовки. Об этом 12 мая сообщили в УФСБ по Республике Башкортостан.

Преступника задержали после того, как в 2022 году он пытался уговорить знакомого присоединиться к террористическим организациям. Вербовщик убеждал свою жертву в необходимости вооруженного противостояния против определенных лиц и восхвалял боевиков, воюющих на стороне террористов.

Сотрудники ФСБ своевременно пресекли опасную деятельность мужчины и возбудили против него уголовное дело. По итогам разбирательства Центральный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Осужденный пытался оспорить приговор, но Апелляционный военный суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Ранее инспектор ГИБДД в Нефтекамске получил год колонии за "урок пристегивания". Полицейский душил водителя ремнем безопасности и бил по голове. Приговор вынесен спустя почти два года после инцидента, произошедшего в августе 2023 года.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УФСБ
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске суд
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