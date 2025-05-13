Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимец отправится за решётку на 11 лет за убийство собутыльницы

Уфимец отправится за решётку на 11 лет за убийство собутыльницы

22:05, 13 май 2025

В Уфе вынесли приговор 53-летнему мужчине, убившему женщину во время домашней попойки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кровавая драма произошла в ноябре 2023 года в одном из уфимских домов. Алкогольные посиделки переросли в бурный конфликт между ранее судимым мужчиной и его знакомой. В разгар ссоры он схватил нож и нанес женщине смертельный удар.

Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию строгого режима и обязал выплатить семье погибшей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы

Читайте также:

Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа убийство в Уфе суд
Читайте также

Убил за плохие связи: в Уфе ревнивый рецидивист отправил на тот свет новую знакомую
Человек и закон в Башкирии
Убил за плохие связи: в Уфе ревнивый рецидивист отправил на тот свет новую знакомую
Житель Уфы устроил кровавую расправу над возлюбленной
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы устроил кровавую расправу над возлюбленной
В Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за убийство 90-летней пенсионерки
Человек и закон в Башкирии
В Уфе сиделку приговорили к 20 годам колонии за убийство 90-летней пенсионерки
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен