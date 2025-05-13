Уфимец отправится за решётку на 11 лет за убийство собутыльницы
22:05, 13 май 2025
В Уфе вынесли приговор 53-летнему мужчине, убившему женщину во время домашней попойки. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Кровавая драма произошла в ноябре 2023 года в одном из уфимских домов. Алкогольные посиделки переросли в бурный конфликт между ранее судимым мужчиной и его знакомой. В разгар ссоры он схватил нож и нанес женщине смертельный удар.
Суд отправил убийцу на 11 лет в колонию строгого режима и обязал выплатить семье погибшей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей.
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Автор: Семен Подгорный
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