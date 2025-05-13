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Чиновница из Башкирии пять лет работала с поддельным дипломом

Чиновница из Башкирии пять лет работала с поддельным дипломом

22:10, 13 май 2025

В администрации Калтасинского района Башкирии разоблачили муниципальную служащую, которая устроилась на работу по поддельному диплому. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

Аферистка в 2019 году предоставила в отдел кадров фальшивый документ о высшем образовании и получила должность ведущего специалиста отдела муниципальной службы. Самозванка не только успешно работала, но и продвинулась по карьерной лестнице.

Обман вскрылся только сейчас - спустя пять лет после трудоустройства. Женщину немедленно уволили. Следственные органы уже возбудили уголовное дело, ход которого контролируется прокуратурой. Теперь экс-чиновнице грозит реальное наказание за использование подложного документа.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Калтасинский район мошенничество происшествия в Калтасинском районе
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