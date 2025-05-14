В подушку лицом: уфимка пыталась задушить трёхмесячную дочь
22:27, 14 май 2025
Девять лет колонии получила 37-летняя жительница Уфимского района за попытку убить собственную дочь. Приговор накануне огласил районный суд Башкирии.
Молодая мать с октября прошлого года беспробудно пила и полностью игнорировала воспитание трёхмесячной малышки. В пьяном угаре регулярно устраивала дебоши и грозилась выбросить ребёнка из окна пятиэтажки.
В январе 2025-го женщина перешла от слов к делу - накрыла лицо крохи подушкой и держала, пока та не перестала подавать признаки жизни. От верной смерти девочку спасла бабушка, вовремя вернувшаяся домой. Пенсионерка успела оказать первую помощь внучке, впавшей в бессознательное состояние.
На суде горе-мать полностью признала вину. Теперь ближайшие девять лет она проведёт за решёткой в колонии общего режима, а после освобождения ещё год будет находиться под ограничением свободы. Малышку суд передал под опеку бабушке, фактически спасшей ей жизнь.
Ранее 53-летний житель Уфы получил 11 лет колонии за убийство знакомой во время застолья. Конфликт, переросший в расправу, произошел в ноябре прошлого года. Убийца выплатит 1,5 млн рублей родственникам жертвы.
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