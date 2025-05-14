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Из-за долгов за капремонт уфимка лишилась своего «Опеля»

Из-за долгов за капремонт уфимка лишилась своего «Опеля»

22:31, 14 май 2025

Приставы в Уфе изъяли автомобиль «Опель Астра» у местной жительницы, которая задолжала за капитальный ремонт. Информацию об этом распространил Фонд капремонта Республики Башкортостан.

Как стало известно, за прошедший год ФССП по Башкирии взыскала более 240 миллионов рублей долгов по взносам на капремонт. В 2025 году работа по принудительному взысканию задолженностей с неплательщиков продолжается в активном режиме.

Ранее мы писали о том, что в Уфе карстовые провалы угрожают многоэтажным домам: на ул. Амантая обнаружен провал, который невозможно затампонировать, а на ул. Загира Исмагилова яма глубиной 9 метров продолжает расширяться в сторону жилых зданий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Фонд капремонта РБ
Теги: Уфа капремонт
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