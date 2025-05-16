Забрал на такси и задушил платком: в Башкирии раскрыли убийство 12- летней давности

09:18, 16 май 2025

В Башкирии раскрыто жестокое убийство женщины, совершенное в 2013 году. Преступник - уже отбывающий пожизненное заключение за убийство трех человек - сам признался в содеянном. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

История началась в июне 2013-го, когда обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже 32-летней дочери. Тогда найти женщину не удалось, и дело постепенно превратилось в один из нераскрытых "висяков".

Неожиданные подвижки в этом деле произошли только в этом году - преступник, отбывающий пожизненный срок в колонии строгого режима Оренбургской области, вдруг решил облегчить душу и написал явку с повинной. Он признался, что имеет непосредственное отношение к исчезновению той самой женщины.

Следователи выехали на берег реки Белой в Бирске, где по указанию заключенного и обнаружили человеческие останки, прикрытые ветками. Проведенные молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая экспертизы подтвердили личность погибшей и примерное время смерти.

Картина преступления оказалась банальной и страшной одновременно. В 2013 году мужчина подрабатывал частным извозом. В селе Емашево к нему села та самая женщина. Между пассажиркой и водителем завязалась непринужденная беседа, которая плавно перетекла в совместное распитие спиртного. Но внезапно между новыми знакомыми вспыхнул конфликт, и мужчина задушил женщину шелковым платком.

Пытаясь скрыть следы преступления, убийца вывез тело к реке, оставив его на берегу в надежде, что течение унесет улику. Но природа не стала соучастницей тяжкого преступления.

Суд назначил преступнику дополнительные 12 лет лишения свободы. Впрочем, для человека, уже отбывающего пожизненный срок, это скорее формальность - он продолжит находиться в исправительной колонии строгого режима до конца своих дней.

Ранее в Бирске скончалась 59-летняя женщина, получившая серьезные ожоги и отравление угарным газом при пожаре в многоэтажке на улице Цюрупы. Несмотря на оперативные действия спасателей, медикам не удалось спасти пострадавшую.

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Автор: Семен Подгорный