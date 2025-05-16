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В Башкирии выявили «горячие точки» наркопреступности

В Башкирии выявили «горячие точки» наркопреступности

09:52, 16 май 2025

В Башкирии за 2024 год зафиксировано 4 412 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 168 случаев меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в официальном докладе МВД по Республике Башкортостан о наркоситуации в регионе.

Средний показатель наркопреступности по республике составил 10,9 случаев на 10 тысяч населения. Антирейтинг возглавил Стерлибашевский район с показателем в 42,9 - почти в четыре раза выше среднереспубликанского значения.

В пятерку проблемных территорий также вошли Нефтекамск (26,3), Салават (18,9), Стерлитамак (15,4) и столица республики Уфа (15,1). Замыкает список неблагополучных муниципалитетов город Сибай с показателем 13,6.

В этом году не зарегистрировано ни одного наркопреступления в Архангельском, Аскинском, Бурзянском, Кигинском, Федоровском и Шаранском районах.

Ранее в Башкирии раскрыли убийство женщины, совершенное в 2013 году. Отбывающий пожизненное заключение преступник сам признался в содеянном. Останки погибшей обнаружены на берегу реки Белой в Бирске по указанию убийцы

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