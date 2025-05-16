В Башкирии мужчина оформил займы на покойного отца

14:28, 16 май 2025

В Стерлитамаке раскрыта необычная афера с кредитами. 40-летний местный житель использовал личные данные своего умершего отца для получения займов в микрофинансовых организациях. О вынесенном приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

После смерти отца и организации похорон мужчина не спешил расставаться с его мобильным телефоном. Получив гаджет "на память" с согласия родственников, предприимчивый сын быстро нашел ему применение - добыл доступ к личным данным покойного.

Не теряя времени, мошенник отправил заявки сразу в десять микрофинансовых организаций. Четыре компании оказались не слишком бдительными и одобрили займы на общую сумму 36 600 рублей. Остальные шесть заявок на 75 000 рублей были отклонены.

Деньги поступили на счет умершего, откуда сын оперативно их вывел и потратил по собственному усмотрению.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. За неправомерный доступ к компьютерной информации, мошенничество и покушение на мошенничество суд назначил ему штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ранее в Стерлитамаке при пожаре в частном доме на улице Полевой погибли мужчина и женщина. Огонь охватил 200 кв.м. Дознаватели МЧС и СК выясняют причины трагедии.

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Автор: Семен Подгорный