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В Башкирии осудили экс-сотрудников ДПС за аферы с фиктивными ДТП

В Башкирии осудили экс-сотрудников ДПС за аферы с фиктивными ДТП

14:37, 19 май 2025

В Башкирии завершился суд над бандой аферистов, обманывавших страховые компании при помощи фальшивых ДТП. Главными действующими лицами стали трое бывших сотрудников ДПС из Кугарчинского и Зилаирского районов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мутная схема родилась в голове экс-полицейского из Салавата ещё в 2016 году. Он придумал, как получить деньги со страховщиков, и подтянул к делу знакомого гаишника. За скромные 10-20 тысяч рублей инспектор соглашался рисовать липовые протоколы о несуществующих авариях. С такими документами подельники спокойно обращались в страховые компании и получали выплаты.

За три года - с 2016 по 2019 - инспекторы состряпали 25 фиктивных ДТП, положив в карман 288 тысяч рублей взяток. Самое интересное, что даже после увольнения из органов бывшие стражи порядка не остановились. Они продолжили мутить воду, но теперь уже сами давали взятки действующим коллегам из преступной группировки.

Итог аферы печален: страховые компании потеряли более 1,4 миллиона рублей, а экс-полицейские - свободу. Суд назначил им реальные сроки: 3,5, 4 и 6 лет колонии общего режима. Кроме того, все трое на ближайшие 3 года забудут о работе в правоохранительных органах.

Остальным участникам банды повезло больше. Одному дали 2,5 года условно с испытательным сроком в 2 года, двое отделались штрафами по 80 тысяч рублей, а пятерых и вовсе освободили от ответственности - кого-то из-за истечения сроков давности, кого-то благодаря деятельному раскаянию.

Ранее житель Стерлитамака получил кредиты на имя умершего отца, используя его телефон и личные данные. Мошенник успешно оформил займы на 36 600 рублей в четырех МФО. Суд назначил ему штраф 110 000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Теги: Кугарчинский район Зилаирский район мошенничество
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