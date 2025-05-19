В Башкирии осудили банду за вымогательство элитного авто и криптооборудования

21:00, 19 май 2025

Четверо жителей Стерлитамака получили реальные и условные сроки за попытку «отжать» у бизнесмена элитный внедорожник стоимостью 9 миллионов рублей и кражу майнинг-ферм. О приговоре сообщили в пресс-службе судов Башкирии 19 мая.

По материалам дела, в январе 2022 года один из фигурантов напал на директора коммерческой фирмы, пытаясь завладеть его Lexus LX 450 D. На этом злоумышленники не остановились - полгода они терроризировали предпринимателя, требуя переоформить автомобиль и отдать половину бизнеса.

Параллельно банда провернула еще одно дело: в марте 2022-го они проникли через окно в помещение и вынесли 84 майнинговых устройства на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Суд вынес суровый приговор организатору - 10 лет в колонии. Его сообщники получили условные сроки от 2 до 2,6 лет. Правосудие в Башкирии доказало: чужой Lexus до добра не доведет.

Ранее в Стерлитамаке 12-летний мальчик утонул в реке Ашкадар вечером 19 мая. Спасатели-водолазы ведут поиски тела ребенка. Очевидцы вызвали экстренные службы сразу после происшествия.

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Автор: Семен Подгорный