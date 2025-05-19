21-летний закладчик устроил в башкирском Салавате нарко-тайники на каждом шагу

21:07, 19 май 2025

Молодой парень оборудовал целых 70 закладок с синтетикой по всему Салавату - теперь его ждёт суд. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, 21-летний горожанин в июне 2024 года решил подзаработать и вступил в наркогруппировку. Парень взял на себя роль курьера-закладчика и принялся распространять синтетические наркотики бесконтактным способом. За короткое время успел оборудовать 71 тайник с запрещёнными веществами в разных уголках города.

Впрочем, карьера наркокурьера оказалась недолгой - оперативники взяли его с поличным, когда тот пытался разместить очередную партию веществ. При задержании молодой человек частично признал вину.

Сейчас материалы дела переданы в Салаватский городской суд, где и будет решаться судьба незадачливого наркокурьера.

Ранее число жертв взрыва на заводе "Свеча" в Салавате увеличилось до трех человек. 44-летний пострадавший скончался в больнице. Ранее погибли двое рабочих. Причины взрыва в цехе грануляции полиэтилена устанавливаются следствием.

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Автор: Семен Подгорный