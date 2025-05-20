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Замотал рот сестры скотчем и оставил задыхаться: житель Башкирии сдался спустя 13 лет после убийства

Замотал рот сестры скотчем и оставил задыхаться: житель Башкирии сдался спустя 13 лет после убийства

14:51, 20 май 2025

В Башкирии вынесли приговор жителю Подмосковья, который убил родную сестру и скрывался от правосудия более 13 лет. Преступление произошла в мае 2012 года, а задержали преступника только сейчас, сообщили в СУ СКР по республике.

Всё началось с очередной семейной ссоры. 30-летняя сестра обвиняемого, имевшая проблемы с алкоголем, в очередной раз довела брата до белого каления. В порыве ярости мужчина схватил скотч и обмотал им голову женщины, перекрыв доступ кислорода. Через некоторое время она скончалась от удушья.

Осознав, что натворил, преступник решил скрыть следы убийства. Он вывез тело в лесополосу возле села Алаторка и закопал. Однако труп вскоре обнаружили местные жители.

Чтобы отвести от себя подозрения, убийца вместе с матерью сочинили историю о том, что сестра якобы ушла из дома и пропала. После этого мужчина спешно покинул республику и затаился в Подмосковье.

Следователи всё же установили его причастность к преступлению и объявили в федеральный розыск. Однако поймать преступника удалось лишь спустя 13 лет, когда он сам вернулся в Башкирию на похороны матери и добровольно сдался правоохранителям.

Суд приговорил убийцу к 6,5 годам колонии строгого режима. Во время слушаний мужчина полностью признал свою вину.

Ранее в Башкирии скончалась женщина, которую поджег собственный муж после ссоры. 63-летняя жительница села Дуслык не выжила после тяжелых ожогов, а её мать погибла сразу на месте от угарного газа

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: убийство суд Иглинский район происшествия в Иглинском районе
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