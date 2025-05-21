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Уфимец сломал нож о спину соперника и добил вторым

Уфимец сломал нож о спину соперника и добил вторым

21:52, 21 май 2025

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который во время пьяной посиделки расправился со своим знакомым. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Кровавая драма разыгралась в январе 2025 года. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт. Разъяренный хозяин схватил нож и с такой силой ударил оппонента в спину, что лезвие не выдержало и сломалось.

Но на этом убийца не остановился. Он взял другой нож и нанес несколько ударов в шею жертвы. Раненый скончался на месте, не дождавшись помощи.

Суд признал нападавшего виновным и отправил его на длительный срок в места не столь отдаленные.

Ранее в Уфе осудили 53-летнего мужчину за убийство женщины во время пьяной ссоры. Преступник нанес знакомой смертельный удар ножом и получил 11 лет строгого режима с компенсацией семье в 1,5 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство в Уфе убийство
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