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Житель Уфы зарубил собутыльника и хранил его останки в квартире

Житель Уфы зарубил собутыльника и хранил его останки в квартире

21:59, 21 май 2025

В Уфе арестован 43-летний мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве собутыльника. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным следствия, 11 мая обвиняемый пригласил малознакомого мужчину в свою квартиру распить алкоголь. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Хозяин жилища избил гостя до смерти, а затем решил избавиться от тела.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца расчленил труп, упаковал останки в пакеты и хранил их прямо в своей квартире.

Орджоникидзевский районный суд Уфы заключил подозреваемого под стражу до 18 июля. Расследование продолжается.

Ранее в Уфе осудили мужчину, убившего знакомого двумя ножами во время пьяного застолья. Первый нож сломался от силы удара в спину, после чего нападавший взял второй и нанес смертельные раны в шею жертвы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединённая пресс-служба судов РБ, телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство в Уфе убийство
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