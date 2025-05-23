В Башкирии стартовала неделя борьбы с нарушителями на «встречке»

09:36, 23 май 2025

В республике до 28 мая проходит профилактическое мероприятие "Встречная полоса", сообщает ГИБДД региона.

По статистике аварийности, четверть смертельных случаев на дорогах Башкирии связана с пересечением разделительной линии и движением навстречу потоку транспорта. Подобные правонарушения, включая неправильные маневры при обгоне, становятся причиной самых серьезных последствий - люди получают критические повреждения, часто несовместимые с жизнью.

В рамках операции инспекторы дорожной полиции усилили контроль на опасных участках трасс, где фиксируется повышенная вероятность происшествий, и пресекают попытки автомобилистов нарушать требования разметки.

Ранее на улице Революционная в Уфе инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя без прав за рулем незарегистрированной "десятки". Автомобиль изъят, родителям грозит штраф.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ