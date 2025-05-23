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36-летний насильник арестован в Уфе за нападение на подростка

36-летний насильник арестован в Уфе за нападение на подростка

16:12, 23 май 2025

В Башкирии задержан подозреваемый в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Следственное управление СК по Республике Башкортостан отправило мужчину под стражу.

36-летний обвиняемый молчал в зале суда, но признал вину. Уроженец другого региона переехал в столицу Башкирии два года назад и устроился курьером по доставке цветов. В биографии фигуранта несколько судимостей, включая преступления против половой неприкосновенности.

Как установило следствие, подозреваемый выслеживал приглянувшихся девушек. В подходящий момент пытался повалить жертв на землю. Именно так развивались события с 16-летней уфимкой. Преступник незаметно приблизился сзади, сбил с ног и начал домогаться. Угрожал расправой за крики о помощи. Но школьница проявила смелость и стала звать людей. Испуганный злоумышленник сбежал.

В другом инциденте нападавшего отпугнули случайные свидетели. Следователи предъявили обвинения по двум эпизодам. Рецидивисту грозит 15 лет заключения.

Ранее 18-летняя студентка из Стерлитамака получила штраф 20 тысяч рублей за ложное заявление об изнасиловании. Девушка оболгала парня из-за новогодней ссоры.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа изнасилование
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