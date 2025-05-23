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В Башкирии водитель КамАЗа находясь под наркотиками устроил жесткое ДТП

В Башкирии водитель КамАЗа находясь под наркотиками устроил жесткое ДТП

16:19, 23 май 2025

В Республике Башкортостан завершился судебный процесс против 49-летнего шофера большегрузного автомобиля, который спровоцировал серьезную аварию, находясь под воздействием наркотических веществ.

Согласно данным прокуратуры региона, инцидент произошел в июле 2023 года на трассе Самара – Уфа – Челябинск. Водитель КамАЗа с прицепом, выполняя маневр разворота, врезался в двигавшуюся в том же направлении Ладу-2112.

В результате столкновения пострадали два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля, которые получили серьезные травмы.

Обвиняемый отказался признавать свою причастность к происшествию. Однако суд вынес обвинительный приговор, назначив виновному четыре с половиной года заключения в колонии-поселении. Дополнительно мужчина лишен права управлять любыми транспортными средствами на два года.

Ранее в Башкирии осудили мужчина, который в 2012 году задушил сестру скотчем после семейной ссоры. Преступник прятался в Подмосковье 13 лет и сдался только на похоронах матери.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд ДТП
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