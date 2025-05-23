Четверо участников банды вымогателей из Башкирии отправятся под суд

16:26, 23 май 2025

В прокуратуре Башкирии сообщили о передаче в Верховный суд республики уголовного дела в отношении четырех членов организованной преступной группировки. Злоумышленники обвиняются в похищении людей, вымогательстве и разбойных нападениях в Уфе и Благовещенске.

По данным следствия, в августе 2023 года семь жителей столицы Башкирии и Благовещенска, некоторые из которых являлись авторитетными фигурами в криминальной среде, объединились в организованную группу. Преступники начали запугивать трех мужчин, используя угрозы физической расправы.

Под ложным предлогом якобы совершенного изнасилования двумя жертвами злоумышленники потребовали выплатить три миллиона рублей. Спустя несколько дней банда продолжила давление, угрожая поджечь дом и машину, а также причинить вред родственникам. От матери одного из потерпевших требовали передать полмиллиона рублей.

Позднее преступники обнаружили одну жертву в Благовещенске, а вторую обманом заставили приехать на встречу. Соучастники доставили пострадавших в отдаленное место, где жестоко избили бейсбольными битами и металлическими инструментами, требуя с каждого по полтора миллиона рублей.

В тот же день бандиты совершили нападение на потерпевшего, украв принадлежащий его отцу УАЗ и две бензопилы общей стоимостью свыше 280 тысяч рублей. Отдельные участники группировки также вымогали у своего знакомого 400 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года трое обвиняемых требовали от уфимца 250 тысяч рублей. После отказа один из них организовал поджог BMW потерпевшего стоимостью более 1,3 миллиона рублей.

Подсудимые вину не признают. Дело в отношении организатора и еще одного соучастника выделено в отдельное производство, один фигурант объявлен в розыск.

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Автор: Семен Подгорный