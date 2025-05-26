Жительница Башкирии получила условный срок за воровство товаров через сбой Wildberries

14:05, 26 май 2025

Условный срок получила жительница Башкирии, которая воспользовалась техническим сбоем на популярном маркетплейсе и присвоила товары почти на полмиллиона рублей. О судебном решении сообщила региональная прокуратура.

По материалам дела, инцидент произошел в августе 2023-го. Женщина из Белорецкого района разместила покупку в онлайн-магазине, однако из-за технической неисправности система показала товар как оплаченный, хотя деньги не были списаны со счета.

Обнаружив ошибку, покупательница решила воспользоваться ситуацией. В течение определенного времени она оформила свыше 140 позиций различных товаров, среди которых были украшения и другие ценные предметы. Все покупки женщина забирала в пункте выдачи заказов.

Общая стоимость незаконно полученных товаров превысила 450 тысяч рублей. Белорецкий межрайонный суд признал действия женщины мошенничеством.

Обвиняемая полностью признала свою вину и в ходе расследования компенсировала весь причиненный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным периодом.

Подобные случаи фиксируются и в других регионах. В Красноярском крае возбуждено дело против молодой женщины, которая аналогичным способом похитила товаров на 1,2 миллиона рублей.

Ранее завершился суд над бандой экс-полицейских, которые за три года создали 25 фиктивных ДТП и обманули страховщиков на 1,4 млн рублей. Троим дали до 6 лет колонии.

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Автор: Семен Подгорный