Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе студента задержали за попытку изнасилования школьницы в подъезде

В Уфе студента задержали за попытку изнасилования школьницы в подъезде

21:01, 26 май 2025

В столице Башкирии студент четвертого курса предпринял попытку нападения на несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома. Происшествие зафиксировано днем на улице Мира, сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

Инцидент запечатлела видеокамера домофона. На кадрах, распространенных UTV, видно, как молодой человек врывается в парадную следом за 16-летней девушкой. Спустя несколько мгновений слышны крики подростка с просьбой о помощи. Испугавшись, злоумышленник спешно покинул здание. Правоохранительные органы начали служебную проверку происшествия.

По информации издания, нападавший является учащимся одного из факультетов УУНиТ. Источники утверждают, что ранее он преследовал сокурсницу Людмилу, получившую от него отказ в романтических отношениях. В интернете циркулирует еще одна видеозапись годичной давности, где персонаж, внешне напоминающий подозреваемого, аналогично следует за другой девушкой в подъезд. Характер знакомства с жертвами остается невыясненным.

При образцовых академических показателях поведение студента вызывало нарекания. Он применил физическую силу к однокурснику, нанеся удар головой в лицо из-за присвоения практического задания. Конфликт урегулировали внесудебно — агрессор выплатил денежную компенсацию и принес публичные извинения с обещанием исправиться.

Учебная группа неоднократно жаловалась на поведение Семена (имя изменено – ред.), добиваясь его перевода, однако администрация ограничилась воспитательными мероприятиями. Информация о последнем инциденте дошла до руководства факультета, где рассматривается возможность исключения накануне выпуска. Попытки получить комментарий от фигуранта и представителей МВД пока безрезультатны.

Двадцать шестого мая Следственный комитет совместно с МВД Башкортостана распространили официальное сообщение. Подозреваемого выследили с помощью видеонаблюдения и взяли под стражу. Возбуждено уголовное производство по статье о покушении на изнасилование. Правоохранители намерены проверить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Следствие провело осмотр места происшествия, допросило обвиняемого и пострадавшую, назначило необходимые экспертизы. Ведомство продолжает формирование доказательной базы. Параллельно изучается возможная связь фигуранта с иными криминальными эпизодами, сообщили в Следственном комитете.

Ранее СК Башкирии задержал мужчину, который выслеживал девушек и пытался напасть на 16-летнюю уфимку. Подозреваемый признал вину и отправлен под стражу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии студентка обвинила парня в изнасиловании

Читайте также:

В Башкирии студентка обвинила парня в изнасиловании
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа изнасилование
Читайте также

В Уфе странный мужчина преследовал в подъезде школьницу
Происшествия в Башкирии
В Уфе странный мужчина преследовал в подъезде школьницу
В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой
В Уфе задержали грабителя, напавшего в подъезде на 91-летнюю пенсионерку
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали грабителя, напавшего в подъезде на 91-летнюю пенсионерку
В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен