В Уфе студента задержали за попытку изнасилования школьницы в подъезде

21:01, 26 май 2025

В столице Башкирии студент четвертого курса предпринял попытку нападения на несовершеннолетнюю в подъезде жилого дома. Происшествие зафиксировано днем на улице Мира, сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

Инцидент запечатлела видеокамера домофона. На кадрах, распространенных UTV, видно, как молодой человек врывается в парадную следом за 16-летней девушкой. Спустя несколько мгновений слышны крики подростка с просьбой о помощи. Испугавшись, злоумышленник спешно покинул здание. Правоохранительные органы начали служебную проверку происшествия.

По информации издания, нападавший является учащимся одного из факультетов УУНиТ. Источники утверждают, что ранее он преследовал сокурсницу Людмилу, получившую от него отказ в романтических отношениях. В интернете циркулирует еще одна видеозапись годичной давности, где персонаж, внешне напоминающий подозреваемого, аналогично следует за другой девушкой в подъезд. Характер знакомства с жертвами остается невыясненным.

При образцовых академических показателях поведение студента вызывало нарекания. Он применил физическую силу к однокурснику, нанеся удар головой в лицо из-за присвоения практического задания. Конфликт урегулировали внесудебно — агрессор выплатил денежную компенсацию и принес публичные извинения с обещанием исправиться.

Учебная группа неоднократно жаловалась на поведение Семена (имя изменено – ред.), добиваясь его перевода, однако администрация ограничилась воспитательными мероприятиями. Информация о последнем инциденте дошла до руководства факультета, где рассматривается возможность исключения накануне выпуска. Попытки получить комментарий от фигуранта и представителей МВД пока безрезультатны.

Двадцать шестого мая Следственный комитет совместно с МВД Башкортостана распространили официальное сообщение. Подозреваемого выследили с помощью видеонаблюдения и взяли под стражу. Возбуждено уголовное производство по статье о покушении на изнасилование. Правоохранители намерены проверить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Следствие провело осмотр места происшествия, допросило обвиняемого и пострадавшую, назначило необходимые экспертизы. Ведомство продолжает формирование доказательной базы. Параллельно изучается возможная связь фигуранта с иными криминальными эпизодами, сообщили в Следственном комитете.

Ранее СК Башкирии задержал мужчину, который выслеживал девушек и пытался напасть на 16-летнюю уфимку. Подозреваемый признал вину и отправлен под стражу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео