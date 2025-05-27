Экс-замминистра здравоохранения Башкирии отправили под суд за отказ лечить больных детей

09:39, 27 май 2025

Следственный комитет направил в судебные органы уголовное дело против бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Ирины Кононовой. Об этом уведомил центральный аппарат СК России.

Чиновницу обвиняют в халатном отношении к служебным обязанностям и игнорировании судебных постановлений. По версии следствия, Кононова не организовала предоставление жизненно важных медикаментов неизлечимо больному несовершеннолетнему и двум людям с инвалидностью, несмотря на многократные заключения врачебных консилиумов и постановления судебных инстанций.

Изначально расследование велось территориальным подразделением СКР в Башкирии, однако после обращения к руководителю ведомства Александру Бастрыкину дело перевели в центральный аппарат.

Подозреваемая отрицает свою причастность к правонарушению. Следователи установили, что именно Кононова отвечала за льготное лекарственное обеспечение граждан.

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Автор: Семен Подгорный