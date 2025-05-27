Прокуратура заставила школу в Башкирии возить детей домой

22:07, 27 май 2025

В Белорецком районе учащиеся отдалённых населённых пунктов вынуждены были добираться домой пешком после занятий. Автобус доставлял школьников только к первому уроку, а вечером ребята оставались без транспорта. Такое расписание действовало с начала года по решению руководства образовательного учреждения.

Проблему удалось решить благодаря вмешательству жителей посёлка Ломовка, обратившихся в надзорные органы.

Республиканская прокуратура отчиталась о пересмотре графика движения школьного автобуса и применении дисциплинарных мер к ответственным лицам.

Ранее жительница Белорецкого района получила условный срок за мошенничество с маркетплейсом. Женщина воспользовалась техническим сбоем и присвоила товары на 450 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный