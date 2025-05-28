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Сотрудникам «Салавата Юлаева» грозит уголовное дело

Сотрудникам «Салавата Юлаева» грозит уголовное дело

10:50, 28 май 2025

Представители уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» могут оказаться под следствием по уголовному делу в связи с транспортировкой 2,5 килограммов черной икры из Хабаровска. Об этом сообщает Sport Baza.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность изъятого продукта. Следственные органы установили незаконный характер производства икры и возбудили дело по статье 258.1 Уголовного кодекса «незаконная добыча и оборот особо ценных биологических ресурсов».

Инцидент произошел 6 марта в хабаровском аэропорту после завершения матча КХЛ между местным «Амуром» и гостевым «Салаватом Юлаевом». Задержанию подверглись три работника уфимской команды: заместитель гендиректора Александр Кислицын, начальник команды Юрий Попов и пресс-секретарь Юрий Елисеев.

При досмотре багажа сотрудников обнаружили пять емкостей с черной икрой. По версии задержанных, продукт был приобретен у водителя такси. Представители клуба утверждают, что не знали о требованиях по наличию специальной документации на подобную продукцию.

На допросе хоккейные функционеры заявили, что продавец обманул их, утверждая о выращивании деликатеса искусственным способом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев
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